США передали украинским военным 40 медицинских "Хаммеров"

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки во Львовскую область передал воинам Вооруженных сил сертификаты на 40 медицинских автомобилей «Хаммер», сообщает пресс-служба главы государства.

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«Все сорок автомобилей разъедутся сразу отсюда по боевым бригадам в зоне проведения АТО. И с первого дня будут работать на украинскую армию, украинского воина», - отметил Порошенко.

Он поблагодарил присутствующего на мероприятии исполнительного вице-президента компании AM General по вопросам международных оборонных программ Лоуренса Платта за этот важный для наших воинов вклад.

В свою очередь, посол США в Украине Мари Йованович подчеркнула, что с первого дня независимости Украины и в течение последних лет, после вызванной Россией агрессии, Соединенные Штаты поддерживают ее в защите суверенитета.

«Ведь здесь, в Яворове, подготовка продолжается. Совместно силы США, Украины и стран-союзников работают плечо к плечу над созданием программы всесторонней подготовки. И это только одна из частей помощи в размере 800 млн долларов, которая предоставляется США для Украины в целях подготовки и боевого оснащения», - отметила она.

«Самое важное, что это помогает заложить фундамент долгосрочной готовности ВСУ, и одновременно позволяет совершенствовать подготовку войск, чтобы отвечать угрозам на востоке Украины с достоинством», - сказала посол.

Йованович отметила, что сегодня официально передаются 40 современных автомобилей, оборудованных для медицинской помощи, что позволит повысить уровень реагирования и готовности.

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«Эти кареты скорой помощи являются символом нашей непрерывной, постоянной поддержки для улучшения способности Украины беречь ее самый ценный ресурс - отважных и верных мужчин и женщин, которые защищают свободу своего государства», - сказала она.

Кроме того, президент осмотрел оснащение одного из автомобилей, который передается украинским военным.

Отмечается, что в течение 2016-2017 годов США передали ВСУ Украины 45 медицинских «Хаммеров». Автомобиль может перевозить до четырех раненых на носилках или до шести сидячих. Кабина для пациентов оборудована системами отопления и кондиционирования, а также системами подачи кислорода для шести больных.