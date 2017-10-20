Украинская армия в октябре получит от США 40 медицинских "Хаммеров"

Американская компания AM General в октябре передаст Вооруженным силам Украины 40 медицинских «Хаммеров».

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Об этом шла речь во время встречи посла Украины в США Валерия Чалого с руководством компании - производителя военных автомобилей «Хаммер» AM General, сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.

Отмечается, что во встрече приняли участие исполнительный председатель AM General генерал (в отставке) Джек Кин, главный исполнительный директор компании Энди Хоув и исполнительный вице-президент Ларри Платт.

Стороны обсудили возможные механизмы углубления сотрудничества Украины с известным в мире производителем военных внедорожников. «Руководители AM General выразили заинтересованность в дальнейшей действенной поддержке Вооруженных сил Украины, противодействующих российской агрессии. Сообщено о направлении в октябре 40 медицинских «Хаммеров» для нужд ВСУ, которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Кроме того, достигнута договоренность продолжать контакты с целью содействия в решении первоочередных потребностей украинских военных.