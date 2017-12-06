Порошенко пообещал в ближайшее время подписать законы о медреформе и сельской медицине

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует в ближайшее время подписание законов «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№ 6327) и «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» (№7117).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время совещания с работниками первичного звена медицинской помощи во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого.

«В ближайшее время мы подписываем оба закона (о медицинской реформе и сельской медицине - УНИАН) вместе. Надеюсь, что это будет правильный месседж», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№ 6327). Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации; медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам.

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Кроме того, за счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, мероприятий по борьбе с эпидемиями, проведения медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, и других программ в области здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

14 ноября Верховная Рада Украины приняла президентский закон о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117). Законом устанавливается, что медицинское обслуживание в сельской местности обеспечивают учреждения здравоохранения, в том числе центральные районные больницы, центры первичной медицинской (медико-санитарной) помощи, фельдшерско-акушерские/фельдшерские пункты, амбулатории, медицинские пункты, медицинские кабинеты, мобильные медицинские кабинеты, аптечные пункты, а также врачи общей практики - семейные врачи и врачи других специальностей, которые оказывают первичную медицинскую помощь и зарегистрированы как физические лица-предприниматели и получили в установленном законом порядке лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, а также заключили договор о медицинском обслуживании населения с соответствующим распорядителем бюджетных средств.

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Государство обеспечивает выполнение мероприятий по повышению доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности по ряду основных направлений, среди которых содействие развитию лечебных учреждений всех форм собственности, совершенствование сети учреждений здравоохранения и материально-технической базы дошкольных учреждений, проведение в сельской местности периодических выездных приемов врачей-специалистов.

Кабмин определяет порядок и критерии обеспечения за счет средств государственного бюджета учреждений здравоохранения в сельской местности оборудованием и транспортными средствами, необходимыми для медицинского обслуживания населения. В частности, современными компьютерными и телекоммуникационными технологиями и средствами для обеспечения функционирования электронной системы здравоохранения, организации медицинского обслуживания в сельской местности с применением телемедицины и электронных рецептов.