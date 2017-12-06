В Украине появится День семейного врача - Минздрав

В Украине появится День семейной медицины.

Как сообщили УНИАН в Минздрава, сегодня введение нового профессионального праздника поддержал Кабмин, приняв проект соответствующего указа президента.

Читайте такжеКак выбрать семейного врача: рекомендации Минздрава

В мире «Всемирный день семейного врача» отмечается 19 мая. Его ввели в 2010 по инициативе Всемирного совета семейных врачей WONCA, в которую входит и Украинская ассоциация семейных врачей .

В ведомстве отметили, что семейная медицина – единственный вид медицинской помощи, что касается каждого из нас: 80% всех обращений происходят именно на этом уровне. "Привлечь к этому празднику мы хотим не только врачей общей практики – семейных врачей и медиков первичного звена, но и семью как первичный и основной ячейкой общества", - подчеркнули в Минздраве.