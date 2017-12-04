Магнитные бури в декабре: врачи предупреждают о резком ухудшении состояния здоровья (видео)

Первую магнитную бурю следует ожидать с сегодняшнего дня и до 7 декабря, пишет сайт ТСН. Метеорологи прогнозируют в ближайшие дни мощное возмущение магнитосферы Земли. Буря будет от слабого до среднего уровня.

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Следующая буря будет с 11 до 13 декабря. Мощнейшая магнитная буря произойдет 18 декабря. Она будет однодневной, однако очень сильной.

Длительные солнечные ветры негативно влиять на здоровье и самочувствие людей. Будьте готовы к резкому ухудшению самочувствия.

В эти дни врачи советуют:

- придерживаться правильного режима дня;

- спать не менее 8 часов в сутки;

- сбалансировано и регулярно питаться;

- избегать употребления острых блюд и алкогольных напитков;

- сократить употребление сладкого;

- отложить изнурительные тренировки и делать легкие физические упражнения.

Придерживайтесь умеренности и гармонии во всем, что делаете. Не общайтесь с неприятными для вас людьми и избегайте конфликтов. Помните, что в случае резкого ухудшения состояния здоровья нужно обратиться к терапевту.