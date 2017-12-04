Магнитные бури в декабре: врачи предупреждают о резком ухудшении состояния здоровья (видео)
Придерживайтесь умеренности и гармонии во всем, что делаете, не общайтесь с неприятными для вас людьми и избегайте конфликтов.
Первую магнитную бурю следует ожидать с сегодняшнего дня и до 7 декабря, пишет сайт ТСН. Метеорологи прогнозируют в ближайшие дни мощное возмущение магнитосферы Земли. Буря будет от слабого до среднего уровня.
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Следующая буря будет с 11 до 13 декабря. Мощнейшая магнитная буря произойдет 18 декабря. Она будет однодневной, однако очень сильной.
Длительные солнечные ветры негативно влиять на здоровье и самочувствие людей. Будьте готовы к резкому ухудшению самочувствия.
В эти дни врачи советуют:
- придерживаться правильного режима дня;
- спать не менее 8 часов в сутки;
- сбалансировано и регулярно питаться;
- избегать употребления острых блюд и алкогольных напитков;
- сократить употребление сладкого;
- отложить изнурительные тренировки и делать легкие физические упражнения.
Придерживайтесь умеренности и гармонии во всем, что делаете. Не общайтесь с неприятными для вас людьми и избегайте конфликтов. Помните, что в случае резкого ухудшения состояния здоровья нужно обратиться к терапевту.