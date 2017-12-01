В Африке пройдут исследования первого средства долгосрочного действия для профилактики ВИЧ

В странах Африки, расположенных к югу от Сахары, пройдут клинические исследования первого средства для долгосрочной профилактики ВИЧ-инфекции среди женщин в возрасте 18-45 лет, пишет Reuters.

Читайте такжеВ Украине в прошлом году более 73 % новых случаев ВИЧ-инфицирования произошли половым путем

Компания ViiV Healthcare (входит в GlaxoSmithKline) объявила о наборе 3,2 тыс. участников исследований. В рамках исследования будет оцениваться защитное действие каботегравира (cabotegravir) при условии его введения каждые два месяца. Ранее ViiV Healthcare запустила испытания среди мужчин и трансгендеров, практикующих секс с мужчинами.

Доклинические исследования на обезьянах продемонстрировали перспективность применения каботегравира (также известен как GSK744). В рамках эксперимента ученые каждую неделю восьми макакам делали две инъекции GSK744, после чего вводили приматам вирус иммунодефицита обезьян (ВИО) в прямую кишку. Исследователи констатировали, что после восьми повторов опыта ни одно животное не было инфицировано, тогда как особи из контрольной группы в скором времени заразились ВИО.

Читайте такжеНовые АРВ-препараты помогут преодолеть эпидемию ВИЧ/СПИДа в мире - эксперты

Каботегравир является ингибитором вирусной интегразы – фермента, управляющего функцией внедрения генетического материала вируса в геном хозяина. Препарат структурно близок к антиретровирусному средству долутегравиру.