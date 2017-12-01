В Минздраве решили вернуть "старые" названия медицинских профессий

Для постепенного перехода на новые профессии, Минздрав возвращает предыдущие названия работ, сообщили УНИАН в Минздраве.

Читайте такжеМИНЗДРАВ утвердил новый классификатор медицинских профессий

Актуальными остаются профессиональные названия работ "фельдшер медицины неотложных состояний”, “врач-терапевт”, “сестра медицинская по лечебной физкультуре”, “медицинская сестра по массажу”, “инструктор по трудовой терапии” и “инструктор по трудовой адаптации”. При этом будут созданы инициативы для существующих работников переходить в новые профессии.

Следующим шагом Минздрава вместе со специалистами приведет в соответствие связанные с этими изменениями нормативные правовые акты. При этом за работниками сохраняется стаж, надбавки и доплаты, которые были наработаны за период работы в сфере здравоохранения.

Пока ожидается публикация соответствующего приказа Министерством экономического развития и торговли Украины. Переход на новые профессии начнется с 2018 года.

*** Изменения названий должностей будут вноситься согласно международной классификации и нормативов Европейского Союза. Так, в 2017 году в государственный классификатор профессий были введены новые профессиональные названия работ: “врач внутренней медицины”, “ассистент эрготерапевта”, “ассистент физического терапевта”, “парамедик”, “экстренный медицинский техник”, “инструктор по оказанию догоспитальной помощи”, “инструктор по оказанию первой помощи”.

Читайте такжеУзкие специалисты в поликлиниках и больницах будут работать до 2020 года - Минздрав

Фельдшеры медицины неотложных состояний смогут переквалифицироваться на парамедиков. Также будет изменено название работы “врач-терапевт” на “врач внутренней медицины”, “сестра медицинская по лечебной физкультуре”, “медицинская сестра по массажу” на “ассистент физического терапевта”. Название “инструктор по трудовой терапии” и “инструктор по трудовой адаптации” будет изменен на “ассистент эрготерапевта”.

Нововведения не приведут к сокращению медицинских работников, а лишь приведут в соответствие к европейским стандартам названия должностей и программы подготовки, обещают в Минздраве.