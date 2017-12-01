Медики рассказали о симптомах краснухи у детей

Медики подчеркивают, что краснуха является ведущей причиной врожденных пороков среди причин, которые можно предупредить с помощью вакцин. Краснуха у беременных женщин может приводить к гибели плода или к врожденным порокам развития, таким как синдром врожденной краснухи.

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Специального лечения краснухи нет, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.

Краснуха является острой, заразной вирусной инфекцией. Если у детей и взрослых вирус краснухи обычно вызывает незначительное повышение температуры и сыпь, то инфицирование женщины в период беременности, особенно в первом триместре, может привести к выкидышу, гибели плода, мертворождению или врожденным порокам развития у младенца, известным как синдром врожденной краснухи (СВК).

Вирус краснухи передается воздушно-капельным путем при чихании или кашле инфицированного человека. Человек является единственным известным носителем вируса краснухи.

У детей болезнь протекает, как правило, легко, с симптомами, включающими сыпь, незначительно повышенную температуру (<39°C), рвоту и легкий конъюнктивит. Сыпь, которая появляется в 50-80% случаев, обычно сначала выступает на лице и шее, затем опускается ниже по телу и длится 1-3 дня. Опухшие лимфатические узлы за ушами и на шее являются наиболее характерным клиническим признаком. У инфицированных взрослых людей, чаще у женщин, может развиваться артрит с болями в суставах, который длится обычно 3-10 дней.

После инфицирования вирус распространяется в организме человека в течение 5-7 дней. Симптомы обычно появляются через 2-3 недели после экспозиции. Наиболее инфекционный период наступает обычно через 1-5 дней после появления сыпи.

В случае, если инфицирование женщины вирусом краснухи происходит в начале ее беременности, вероятность того, что она передаст вирус плоду, составляет 90%. Это может приводить к выкидышу, мертворождению или тяжелым врожденным порокам развития, известным как СВК. Дети с СВК могут выделять вирус в течение года или более после рождения.