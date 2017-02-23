ВОЗ предлагает план действий для ликвидации кори и краснухи в Европейском регионе
ВОЗ в Европейском регионе разработала план необходимых действий, которые определяют мероприятия в 6 основных сферах: укрепление системы иммунизации, наблюдение, обеспечение готовности к вспышкам и реагирования на них, связь и информационно-просветительская деятельность, мобилизация ресурсов и партнерских отношений, проверка ликвидации кори и краснухи.
Как сообщили УНИАН в Минздраве, украинские специалисты соглашаются с необходимостью реализации предложенных мероприятий и готовы к активным действиям. Украина – одна из 14 стран Европейского региона, где корь и краснуха остаются распространенными.
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Руководитель группы по ускоренному контролю за заболеваемостью Европейского регионального бюро ВОЗ Патрик о'Коннор отметил, чтобы достичь и поддерживать высокий уровень охвата вакцинацией, следует учитывать ряд факторов. В частности, не допускать отсутствия вакцин не только в стране, но и в заведениях, где проводят прививки.
Важно информировать о действии и качество вакцин. Следует предотвращать потерю доверия к вакцинам, вакцинации и органов здравоохранения, чтобы не возникало отказов от вакцин.
Европейская региональная комиссия проверки состояния ликвидации кори и краснухи в своем ежегодном докладе отмечает, что 37 из 53 государств-членов в регионе (70%) прервали эндемическое заражение корью в конце 2015 года, и 35 из них (66%) также прервали эндемическое заражение краснухой.
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Региональный комитет по контролю и ВОЗ продолжают оказывать национальным органам здравоохранения во всем регионе политическую, техническую и информационно-просветительскую поддержку.