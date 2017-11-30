Германия предоставит 750 тыс евро на психосоциальную опеку пострадавших из-за войны на Донбассе

Германия в 2018 и 2019 годах предоставит около 750 тысяч евро на проекты по психосоциальной опеке людей, пострадавших в результате конфликта на Донбассе.

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Об этом сообщает отдел печати и работы с общественностью посольства Федеративной Республики Германия в Украине.

Отмечается, что немецкое правительство в последующие годы не прекратит оказывать поддержку Мальтийской службе помощи для продолжения ее проектов гуманитарной помощи с целью психосоциальной опеки лиц, пострадавших вследствие продолжающегося конфликта на востоке Украины.

В частности, с этой целью Германия дополнительно выделит около 750 тысяч евро в 2018 и 2019 годах. Кроме того, Мальтийская служба помощи сделает собственный существенный финансовый взнос в размере около 400 тысяч евро для реализации указанных проектов.

"Проект, который еще в прошлые годы получил поддержку Федерального правительства Германии в размере около 1,2 млн евро, предполагает не только предоставление прямых услуг по поддержке лиц, пострадавших от конфликта. В дополнение к этому осуществляется повышение квалификации представителей органов местной власти, гуманитарных учреждений и служб поддержки в форме обучающих мероприятий. Целевыми территориями проведения мероприятий являются Луганская и Донецкая области, в которых будут работать мобильные команды, чтобы дойти к нуждающимся в помощи в отдаленных районах (например, вдоль линии разграничения)", - заявляют в посольстве.