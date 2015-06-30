Военным будут предоставлять бесплатную психологическую реабилитацию после боевых задач

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 290 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале. Кроме того, депутаты поддержали предложение относительно сокращенного срока подготовки законопроекта ко второму чтению.

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Законопроектом устанавливается, что военнослужащие, военнообязанные и резервисты, которые призваны на учебные (или проверочные) и специальные сборы, а также лица уволенные в запас, после выполнения ими служебно-боевых задач в экстремальных (боевых) условиях имеют право на бесплатное прохождение психологической, медико-психологической реабилитации в соответствующих центрах с возмещением стоимости проезда к ним.

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Как отмечается в пояснительной записке, в соответствии с международным опытом, участники боевых действий после возвращения к мирной жизни в течение последующих 10-20 лет могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества. По статистике, 98% из них нуждаются в квалифицированной помощи вследствие воздействия боевых стресс-факторов.

Расстройства у бойцов характеризуются высоким уровнем конфликтности, повышенной агрессией, апатией, низкой работоспособностью, обострением и развитием хронических заболеваний, инсультами, инфарктами, ростом алкоголизма, наркомании, асоциальным поведением, повышением вероятности суицидов, сокращением продолжительности жизни.