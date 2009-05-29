Китайская продукция может привести к кожным и респираторным болезням

В результате официального исследования установлено, что около половины всей произведенной в Китае детской одежды опасно для здоровья, сообщает ВВС.

Продукция китайских фабрик содержит формальдегид, который может привести к кожным и респираторным заболеваниям. Треть детской мебели из провинции Гуандун также признали опасной для здоровья.

likar.info