Китайская продукция может привести к кожным и респираторным болезням
14:47, 29 мая 2009Страна
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Вредная детская одежда, мебель…
В результате официального исследования установлено, что около половины всей произведенной в Китае детской одежды опасно для здоровья, сообщает ВВС.
Продукция китайских фабрик содержит формальдегид, который может привести к кожным и респираторным заболеваниям. Треть детской мебели из провинции Гуандун также признали опасной для здоровья.
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