Гройсман опять пообещал, что в бюджете-2018 увеличат финансирование программы "Доступные лекарства"
За время функционирования программы "Доступные лекарства" возмещена стоимость 10 млн рецептов лекарств на сумму 390 млн грн.
За семь месяцев функционирования программы "Доступные лекарства" государство возместило стоимость 10 млн рецептов лекарств на сумму 390 млн грн.
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Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Глава правительства напомнил, что в бюджете-2018 финансирование программы «Доступные лекарства» будет увеличено.
Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года. На ее реализацию госбюджетом сначала было предусмотрено 500 млн грн. Позже правительство приняло решение выделить дополнительно 200 млн грн на финансирование этой программы.
В августе Кабмин принял решение о выделении 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования с целью создания сети кардиологических центров для 30 городов страны.
Правительство на финансирование программы на следующий год закладывает 1 млрд грн.