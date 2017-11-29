Гройсман опять пообещал, что в бюджете-2018 увеличат финансирование программы "Доступные лекарства"

За семь месяцев функционирования программы "Доступные лекарства" государство возместило стоимость 10 млн рецептов лекарств на сумму 390 млн грн.

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Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава правительства напомнил, что в бюджете-2018 финансирование программы «Доступные лекарства» будет увеличено.

Как сообщал УНИАН, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года. На ее реализацию госбюджетом сначала было предусмотрено 500 млн грн. Позже правительство приняло решение выделить дополнительно 200 млн грн на финансирование этой программы.

В августе Кабмин принял решение о выделении 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования с целью создания сети кардиологических центров для 30 городов страны.

Правительство на финансирование программы на следующий год закладывает 1 млрд грн.