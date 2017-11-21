В Минздраве заявили, что страховая система заработает в Украине с 2018 года

Фактически с 2018 года в Украине начинает работать национальная солидарная страховая система, которая будет покрывать лечение каждого украинца, сообщили УНИАН в Минздраве.

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Любая страховая система состоит из трех частей: сбор средств с населения, аккумулирования их в пул рисков и адресные выплаты за оказанные пациентам услуги. Медицинская реформа, принятая Парламентом, будет работать так же. Взносы собираются в бюджет через систему общего налогообложения (НДС, который платят все с любой покупки), аккумулируются на казначейских счетах. Национальная служба здоровья Украины оплачивает медицинские услуги и лекарства, входящие в национальную программу медицинских гарантий.

Это классическая солидарная система: неважно сколько вы тратите и платите налоги с потребления, вы все равно получите медицинскую помощь.

Все услуги, анализы, исследования, лекарства, которые предоставляются по государственной программе медицинских гарантий, будут для пациентов на 100% бесплатными.

Каждый украинец будет знать, что именно оплачивает государство, и сам выбирать больницу, где он получит эти услуги.