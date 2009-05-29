В Перу состоялся праздник беременных животиков (фоторепортаж)

Врачи городского госпиталя Лимы, столицы Перу, продемонстрировали творческий подход к решению проблемы снижения рождаемости в стране, организовав в рамках общенациональной Недели здорового материнства трехдневный фестиваль беременных, призванный продемонстрировать женщинам, не решающимся завести ребенка, все радости и преимущества жизни с маленьким человечком в животе.

В рамках фестиваля его участницы - десятки перуанок на сносях - устроили выставку живописи на собственных животах, конкурс красоты, соревнования по групповым танцам и гимнастике, караоке-марафон, состязание кулинаров и игры на свежем воздухе. При этом ни одна из девушек не покинула праздник без призов и ценных советов от врачей и новоприобретенных подруг. По мнению руководства госпиталя, такое времяпровождение не только украсило жизнь самих будущих мам, но и наглядно показало всем перуанским девушкам, что быть "в положении" - очень весело и интересно.

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