Украина просит НАТО помочь с психологической реабилитацией военнослужащих и их семей

Украинская делегация Межпарламентского совета Украина - НАТО в Брюсселе говорила о необходимости предоставления со стороны Альянса помощив психологической реабилитации военных и их семей.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом журналистам по результатам двухдневного заседания сообщила глава украинской делегации, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Дискуссии, которые продолжаются два дня в Брюсселе, мы посвятили тому, что украинские военные нуждаются не только в медицинской, но и психологической реабилитации. И очень часто они не могут работать с женщинами-психологами, отдавая предпочтение психологу-мужчине. Но у нас таких специалистов нет. В реабилитации нуждаются и члены их семей. Поэтому мы говорим о том, чтобы в рамках реабилитации, медицинской помощи мы получили бы новые программы обучения или переподготовки украинских мужчин-психологов, которые могли бы оказывать психологическую помощь украинским военным. Нам нужны серьезные программы психологической помощи для тех, кто пережил плен, для заложников", - пояснила политик.

По мнению главы украинской делегации, такие программы могут быть предоставлены в рамках уже имеющихся трастовых фондов НАТО. "Мы считаем, что эти фонды могут работать гораздо эффективнее. Альянс хочет, чтобы деньги, которые выделяются на трастовые фонды, использовались эффективно, чтобы за их использованием был прозрачный контроль. Мы, со своей стороны, считаем важным, чтобы те программы, которые поддерживаются трастовыми фондами, работали более эффективно и более учитывали потребности украинской стороны", - подчеркнула Геращенко.

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Другими темами обсуждения были, по ее словам, "гибридная война и украинский опыт противодействия гибридным методам, которые РФ отрабатывала на Украине, а потом применяла к другим европейским странам или членам".

"Сегодня в Альянсе совершенно иначе оценивают уровень угроз, исходящих от Кремля, ФСБ и от их "ботоферм". В этом вопросе Украина может не только участвовать в обсуждении, но и делиться собственным опытом. Мы настаиваем на том, что страны-члены Альянса совместно с Украиной должны серьезно работать над противодействием этим угрозам", - подчеркнула глава делегации.