С 2018 года украинцы с депрессией будут получать лекарства бесплатно - Минздрав

В программу “Доступные лекарства” в 2018 году включат лекарства от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и для здоровья матери и ребенка во время беременности.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом говорится в проекте постановления КМУ “О внесении изменений к некоторым постановлений Кабинета Министров Украины”.

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По рекомендации национальных и международных экспертов в программу планируется добавить для обеспечения больных по 3 новых нозологий: для лечения язвы и хронических гастроэнтерологических патологий, депрессивных состояний и анемии беременных в первом триместре. По предварительным подсчетам специалистов, включение этих заболеваний обойдется бюджету около 300 млн грн.

Также в проекте постановления предусмотрено добавить еще по одному действующему веществу для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом ІІ типа – “Лозартан” и “Глибенкламид”.

По данным Центра медицинской статистики Минздрава, каждый 6 украинец страдает на заболевания органов пищеварения. Более 850 тысяч граждан в 2016 году имели язву желудка или 12-ти перстной кишки.

По результатам исследования экспертов Международного медицинского корпуса, 4 из 10 основных причин инвалидности в мире вызваны расстройствами психического здоровья. К 2030 году депрессия станет третьей наиболее распространенной болезнью в странах с низким доходом и второй – со средним.

Анемия при беременности – это, прежде всего, риск здорового развития ребенка. Недостаточное количество эритроцитов и железа в женском организме может вызвать преждевременные роды, досрочное отслоение плаценты, родовое кровотечение. Каждая 4 беременная женщина страдает анемией. В 2016 году более 98 тысячам будущих матерей была диагностирована эта патология.

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Правительственная программа «Доступные лекарства» действует с апреля 2017 года. Миллионы украинцев по всей стране уже воспользовались программой и получили жизненно необходимые лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.

В зависимости от региона “Доступные лекарства” ежемесячно получают от 100 до 200 тыс пациентов в более 6,6 тыс аптеках.

Бюджетом этого года на реализацию программы предусмотрено 700 млн грн, в следующем году эта цифра должна увеличиться до 1 млрд грн.