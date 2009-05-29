Кофе, фасоль и яблоки - главные продукты для здоровья женщины

Сразу три медицинских открытия пролили свет на то, как нужно питаться женщине, чтобы сохранить свое здоровье.

2-3 чашки кофе в день могут значительно снизить риск инсульта у женщин, утверждают эксперты Мадридского независимого университета. Такие данные показало 24-летнее исследование, участие в котором приняли 83 000 женщин. Тщательно изучив показатели их здоровья и различия в образе жизни, учёные заключили, что кофеманки лучше защищены от инсульта, чем остальные. Впрочем, медики обращают особое внимание на то, что это правило работает только для людей со здоровой сердечнососудистой системой. Если у вас проблемы с давлением или сердцем, кофе вам не поможет, а может, даже и навредит.

Американские же исследователи провели испытания на крысах и обнаружили, что экстракт яблок помогает замедлить рост аденокарциномы (разновидность раковой опухоли). Причём чем больше экстракта получали животные, тем слабее становился рост опухоли. Яблочная терапия также предотвращала появление новых образований - у пролеченных экстрактом крыс опухолей было намного меньше. Как полагают учёные, такой эффект обусловлен наличием в яблоках флаваноидов, которые также содержатся в апельсинах, винограде, клубнике и сливах.

В свою очередь, учёные из Колорадского государственного университета исследовали полезные свойства фасоли. Они провели эксперимент на крысах, в ходе которого кормили животных различными сортами фасоли, доступными в обычных супермаркетах. Исходили они из того, что фасоль содержит приличную дозу антиоксидантов и флаваноидов, которые теоритически понижают риск заболевания раком. В конце эксперимента предположение подтвердилось: благодаря фасолевой диете заболеваемость раком среди животных уменьшилась почти на 30%. К тому же у тех крыс, у которых всё же развился рак, количество опухолей было меньше среднего более чем в 2 раза. Что интересно, эффект был одинаковым от всех сортов фасоли - вне зависимости от содержания в них антиоксидантов и флаваноидов. Значит, решили медики, противораковым свойством обладает что-то другое. Но вот что, пока не выяснили.

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