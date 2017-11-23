Чем полезна хурма: рекомендации медиков

Латинское название этого восточного фрукта diaspyros переводится как "пища богов". Она полезна сердечникам накануне магнитных бурь и тем, у кого депрессия, но противопоказана больным диабетом.

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Благодаря микроэлементу калию, который препятствует возникновению аритмий, хурма особенно ценна для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы. Съедая по 1—2 плода хурмы в день в течение двух недель, сердечники могут подлечить свое сердце. Особенно рекомендуется съедать два-три фрукта накануне магнитных бурь.

Медики подчеркивают, что хурма содержит витамины А (больше, чем в тыкве и перце) и С, которые помогают укрепить иммунитет, при простуде полезно полоскать горло соком одного спелого плода хурмы, смешанным с 3,5 ст. ложки теплой воды. Редкий микроэлемент магний, содержащийся в хурме, успокаивает нервы, а углеводы фруктоза и глюкоза действуют как легкие «антидепрессанты», возвращая хорошее настроение.

В хурме очень много пектиновых волокон, которые работают как щетка для кишечника, вбирая в себя шлаки и стимулируя опорожнение. Хурма содержит железо и кальций, которые способствуют кроветворению. Если оно увеличивается, бледность уходит.

Оранжевый фрукт можно использовать и в косметических целях. Маска из мякоти 1 плода хурмы и 1 яичного желтка (наносить на 20 мин.) помогает при расширенных порах и склонности к угрям.

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При покупке хурмы попробуйте на ощупь ее кожицу: она должна быть твердой и гладкой, как у спелого помидора. Мякоть спелого плода полужидкая, желеобразная или мучнисто-пастообразная. Такая хурма не только самая вкусная, но и самая полезная — необходимых для здоровья веществ в спелом плоде больше всего.

Нельзя есть хурму людям с сахарным диабетом: хурма немного поднимает сахар в крови.