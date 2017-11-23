Красный крест направил жителям оккупированного Донбасса 131 тонну гуманитарной помощи
09:43, 23 ноября 2017Страна
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Гуманитарный груз предназначен жителям оккупированных районов Донбасса.
В гуманитарную помощь входят гигиенические средства, строительные материалы и продуктовые наборы /УНИАН
22 ноября миссия Международного комитета Красного Креста направила жителям оккупированной части Донецкой области 131 тонну гуманитарной помощи.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"Через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию от миссии Международного комитета Красного Креста по маршруту «Киев-Донецк-Мариуполь» последовали 8 автомобилей с грузом гуманитарного назначения, среди которых гигиенические средства, строительные материалы и продуктовые наборы общим весом 131 тонна", - говорится в сообщении.
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