Германия выделит еще 1,5 млн евро гуманитарной помощи для украинцев, пострадавших из-за войны на Донбассе

Федеративная республика Германия выделяет Международному комитету Красного Креста дополнительные 1,5 млн евро в виде гуманитарной помощи для поддержки Украины.

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Об этом сообщили в отделе прессы и работы с общественностью Посольства Германии в Украине.

"Федеральное правительство Германии снова наращивает объемы финансовой поддержки гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине: речь идет о выделении для этих целей дополнительных 1,5 млн евро. Таким образом, общий вклад Германии в деятельность МККК в Украине за период с 2016 до 2018 года возрастает до 16 млн евро", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Германия финансирует многочисленные гуманитарные мероприятия и субпроекты в рамках проекта «МККК - помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине в 2016-2017 годах». Средства направляются на помощь востоку Украины.

"Финансируемая в рамках проекта деятельность включает в себя медицинскую помощь, лечение травм, поддержку медицинских заведений, профилактические мероприятия, обеспечение населения продуктами питания и средствами гигиены, водоснабжение, обучение медицинского и среднего медицинского персонала, поиск пропавших без вести и воссоединение семей, опеку пленными, разъяснительную работу об опасности мин и остатков боеприпасов и т.д.", - говорится в сообщении.

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"Эти меры являются важным вкладом в преодоление последствий продолжающегося конфликта в восточной Украине. Они улучшают положение вынужденных переселенцев, семей в тех или иных общинах, которые дали им приют, а также пострадавших от конфликта с обеих сторон линии разграничения в Донецкой и Луганской областях", - заявили немецкие дипломаты.