Больше шансов на здоровое потомство - у противоположностей

Бразильские учёные из Университета Параны пролили новый свет на процесс выбора партнёров в жизни: исследователи выяснили, что люди с различным главным комплексом гистосовместимости /МНС/, большой областью генома на 6 хромосоме, чаще выбирают друг друга в качестве партнёров, чем те, у кого МНС одинаковые. Иными словами, противоположности действительно притягиваются – по словам генетиков, это эволюционная стратегия для обеспечения здорового потомства. Специалисты изучили данные МНС среди 90 женатых пар и сравнили их с информацией о 152 парах из контрольной группы. Было подсчитано число различий в МНС между обеими группами. Оказалось, что супружеские пары обладали значительно большим числом различий в МНС.

Как объясняют эксперты, пары, у которых МНС различны, будут иметь разную генетическую косметику, что снижает опасность эндогамии /родственные браки/ и увеличивает генетическое разнообразие их потомства. Генетическая изменчивость - это преимущество для детей таких пар, поскольку различия в МНС также повышают эффективность работы иммунной системы и шансы на эффективную репродуктивную функцию. Генетики называют ошибочным мнение, что романтический выбор людей основан на сходствах в характере или интересах. Согласно их заключениям, становится ясно, что именно противоположности имеют хорошие шансы на успешное зачатие здоровых детей. Ранее было установлено, что супружеские пары с аналогичными МНС-генами имеют высокий риск выкидышей и бесплодия.

Тем не менее биологи соглашаются, что культурные аспекты также играют важную роль при выборе пары и не поддерживают теорию о генетической природе человеческого поведения. Но исследователи полагают, что бессознательный эволюционный аспект не следует упускать из виду, когда речь заходит о парах, способных родить здоровое поколение с сильным иммунитетом.

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