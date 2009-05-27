Алкогольный синдром плода поражает украинских детей

В Ровно профессора из США Кеннет Джон и Клэр Коулз (университет г. Сан-Диего, Калифорния) проводят мастер–классы с местными психологами и педиатрами, а также обзоры и тестирования детей. Эти занятия – один из этапов реализации общего исследовательского проекта с украинскими медиками «Спектр расстройств и пищевые факторы риска алкогольного синдрома плода», направленного на предотвращение вродженных пороков развития детей.

Как передает корреспондент УНИАН, занятия проходят на базе областного лечебно-диагностического центра имени В.Полищука, который имеет большой опыт в реализации таких проектов и регулярно проводит классы мастера с участием американских медиков относительно ранней диагноситики врожденных пороков развития.

Специалисты отмечают, что поражение алкогольным синдромом плода (FASD) – это одна из самых частых причин нарушений развития украинских детей и требует детального изучения. В 2008 году в Ровенской области при участии международных партнеров начато исследование по ранней диагностике и профилактике этой патологии. В то же время было инициировано проведение образовательных семинаров, тренингов для врачей разных профилей, а также практических психологов и других категорий специалистов.

По данным научных исследований, во многих странах мира от 3 % до 10 % женщин употребляют такую дозу алкоголя, которая является достаточной для поражения плода. Проблема является актуальной для полесского региона. Дети, пренатально пораженные алкоголем, имеют отставание в физическом и умственном развитии, специфическую внешность, врожденные пороки, у некоторых могут наблюдаться лишь нарушения познавательной деятельности, поведения и развития моторики.

Проблему профилактики вродженных пороков развития на Ривненщине осложняют заболевания, связанные с негативным влиянием в северных районах последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Американские специалисты уверены, что при раннем выявлении и лечении, проблемы в развитии ребенка можно частично предупредить.