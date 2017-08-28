ФРГ выделяет еще 1,5 млн евро для помощи младенцам, матерям и пожилым людям с Донбасса

Федеративная Республика Германия выделяет Детскому фонду Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) дополнительные 1,5 млн евро для оказания помощи младенцам, матерям и старикам с Донбасса.

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Об этом сообщили в отделе прессы и работы с общественностью посольства Германии в Украине.

В частности, немецкие дипломаты отметили, что после недавнего одобрения выделения еще одного гранта в размере 1 млн евро на гуманитарные мероприятия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) для поддержки пострадавших от войны на Донбассе украинцев, было принято решение и о поддержке проекта по неотложной помощи Детского фонда ООН ЮНИСЕФ в размере дополнительных 1,5 млн евро.

В этой связи сказано, что эта помощь снова предоставляется непосредственно той части населения Украины, которая нуждается в особой защите и страдает от продолжающегося конфликта на востоке Украины, а именно, младенцам, детям и их матерям, молодежи и людям пожилого возраста. При этом отмечается, что прежде всего речь идет об улучшении медицинской, психологической и социальной опеки, гарантированном обеспечении доброкачественной питьевой водой, а также о мерах по улучшению санитарных условий.

«Германия и дальше солидарна с народом Украины и стоит на его стороне. Мы и в будущем будем помогать людям, попавшим в беду в связи с событиями на востоке Украины. ЮНИСЕФ является для нас в этом деле надежным партнером», - отметил посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

Также отмечается, что, предоставив только в 2017 году более 26 млн евро, Германия остается важнейшим партнером Украины в сфере гуманитарной помощи.

Объем немецкой общей поддержки проектов гуманитарной помощи во всем мире составляет 1,4 млрд евро.