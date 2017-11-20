Благодаря программе фонда Ахметова 9 тысяч детей-сирот нашли родителей

За период работы портала программы «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова обрести с его помощью семью смогли почти девять тысяч детей. Еще около восьми тысяч детей, оставшихся без родителей, ищут семью с помощью Фонда в данный момент. Такие цифры привела накануне Всемирного дня ребенка руководитель программы «Сиротству – нет!» Наталия Барышпольская.

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«В 2017 году количество мальчиков и девочек, которых усыновили, значительно увеличилось. Сейчас на сайте размещены анкеты 7,6 тысячи ребят, которые ждут свою семью. Всего же за период работы портала обрести семью смогли 8823 детей», – рассказала Барышпольская.

По словам руководителя программы в нашей стране действуют десятки проектов и программ, способствующих усыновлению. Они помогают родителям найти детей, а малышам – обрести долгожданное семейное тепло.

Однако решение проблемы по-прежнему остается одной из важных задач общества: на сегодня в Украине все еще насчитывается больше 100 000 детей, которые пребывают в интернатных учреждениях. При этом 71 000 детей имеют статус «сирота» и лишь 14 тысяч нашли новых родителей в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Именно поэтому одним из ключевых направлений работы Фонда Рината Ахметова является помощь сиротам в обретении семьи. «В современном мире представление о счастливом детстве предполагает множество факторов: друзья, игрушки или развлечения. Однако главным здесь всегда остается семья, любящие родители», - отмечает Барышпольская.

Накануне Всемирного дня ребенка в рамках программы «Сиротству – нет!» стартовал конкурс на лучшую историю «Как я встретил своего ребенка». В конкурсе приняли участие усыновители, опекуны, приемные родители и родители-воспитатели, которые нашли своих детей на портале.

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 20 ноября Всемирным днем ребенка в 1954 году. В Украине конвенция ООН о правах детей вступила в силу 26 лет назад.

Программа «Сиротству – нет!» Фонда Рината Ахметова действует с 2008 года.