Как сохранить молодость лица?

Кому из нас не хочется всю жизнь сохранять молодое и приятное лицо?

А ведь некоторым это с успехом удается, а их секрет молодости заключается в проведении волевой гимнастики и термомассаже. Появления первых морщин уже можно ожидать в тридцатилетнем возрасте, и, хотя предотвратить начало процесса не в наших силах, мы может его приостановить и отдалить.

Мы вам расскажем о нехитрых процедурах, помогающем в этом вопросе, ведь они помогут сохранить ваше лицо максимально молодым.

Сразу следует сказать о том, что волевой гимнастикой нужно будет заниматься ежедневно, следует одну-две минуты посвятить гримасничанью до дрожи головы, поочередно подтягивайте мышцы щек к глазам и ушам, кончики губ к зубам.

Подобные упражнения следует повторять по восемь-десять раз в день.

Что же касается термомассажа, то его следует проводить дважды в день.

Для этого вам придется смочить очень горячей водой махровую салфетку и приложить ее к лицу на одну минуту, затем ей на смену должна прийти салфетка, смоченная в очень холодной воде (лучше в талой).

Не рекомендуется умывание холодной водой, так как она вызывает сужение сосудов и препятствует нормальному кровоснабжению, в результате кожа станет сухой, бледной и дряблой. Ни чего хорошего не принесет и умывание горячей водой, так как в этом случае сосуды, наоборот, расширяются, а их стенки ослабляются и кровь застаивается.

В последствии можно ожидать появление тонких разветвленных багрово-красных сосудов на щеках и крыльях носа.

Помните и о том, что горячая вода расширяет поры, что ведет к расслаблению мышц кожи и появлению морщин.

При умывании лица ваши движения должны быть направлены снизу вверх, а при мытье глаз – от висков к носу.

Лучше не вытирать лицо после процедуры умывания, а дать ему обсохнуть самостоятельно.

К появлению ранних морщин приводит наличие инфекционных и хронических заболеваний; привычка щурить глаза; частый неестественный смех, привычка спать на щеке и нервные состояния.

В большей степени старят лицо морщины, которые идут от крыльев носа к уголкам рта.

Чтобы их распрямить следует часто надувать щеки и осторожно постукивать кулаками поперек складок.

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