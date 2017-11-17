В Украине хроническим обструктивным заболеванием легких болеет 4% населения

В Украине хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) страдают 4% населения и почти 2% смертей украинцев связаны с ним, сообщили УНИАН в Центре общественного здоровья. В мире 5% смертей обусловлены последствиями хронического обструктивного заболевания легких.

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Хроническое обструктивное заболевание легких – это неизлечимая болезнь, для которой характерно устойчивое нарушение движения воздушного потока из легких, что затрудняет дыхание.

Наиболее распространенные симптомы - одышка, патологическое мокроты, хронический кашель.

Факторы риска ХОЗЛ - воздействие табачного дыма (включительно с пассивным курением), загрязнение воздуха внутри помещений (например, при использовании твердого топлива для приготовления пищи и обогрева), загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение воздуха на рабочем месте, частые инфекции нижних дыхательных путей в детстве.