АМКУ оштрафовал крупных дистрибьюторов лекарственных препаратов

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал трех крупных дистрибьюторов лекарственных препаратов – «Санофи», «Оптима-Фарм» и БАДМ за антиконкурентные действия на фармацевтическом рынке на 139 млн грн. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава комитета Юрий Терентьев.

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«АМКУ принял решение по делу «Санофи» и украинских дистрибьюторов «Оптима-Фарм» и БАДМ по антиконкурентным согласованным действиям. Наложены штрафы на «Санофи» - 69 млн грн, «Оптима-Фарм» - 40 млн грн и БАДМ - 28 млн грн», - сообщил Терентьев.

По его словам, оштрафованные компании ограничивали возможность выхода на рынок препаратов других игроков.

«Суть нарушения заключается в применении субъектами коммерческих практик, которые ограничивают возможность выхода на рынок дешевых генерических препаратов (незапатентованных лекарственных препаратов, которые являются воспроизведением оригинального препарата, на который закончился срок патентной защиты – УНИАН), а также способствовали завышению цен на государственных закупках», - добавил он.

По информации, опубликованной на странице Facebook государственного уполномоченного комитета Светланы Панаиотиди, в 2010-2011 годах компания «Санофи-Авентис Украина» импортировала в Украину 174 препарата производства группы Sanofi. 27 из этих лекарств не имели заменителей, а 147 – имели один или более заменителей. В ассортимент таких препаратов попали такие известные названия как «Но-Шпа», «Эссенциале», «Маалокс», «Кордарон», «Фестал» и др. Импортировав эти товары в Украину «Санофи» продавал их двум дистрибьюторам - «Оптима-Фарм» и БАДМ.

«Комитетом установлено, что условия договоров «Санофи-Авентис Украина» с дистрибьюторами могли привести к ограничению конкуренции на рынках лекарственных средств Sanofi для более дешевых заменителей. Также соответствующие соглашения обеспечили возможность повышения цен на лекарственные средства Sanofi при их реализации через процедуры государственных закупок», - отметила Панаиотиди, добавив, что такие действия фармкомпаний имеют значительный социально-экономический эффект.

Также в комитете озвучили информацию Еврокомиссии, согласно которой, появление генерика на конкурентном рынке ведет к снижению цен как на сам генерик, так и оригинального препарата, а также к увеличению доли генериков, чего не наблюдалось в случае с препаратами Sanofi.

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«Во время указанных антиконкурентных согласованных действий доля продаж генерических препаратов конечным потребителям была незначительной и существенно не росла, несмотря на более низкую цену по сравнению с оригинальными препаратами Sanofi, продаваемых с высокой торговой надбавкой», - сообщили в комитете.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году компании «БАДМ», «Оптима-Фарм, ЛТД» были фигурантами расследования АМКУ. Они обвинялись в использовании непрозрачных механизмов предоставления скидок и были оштрафованы на 903 тыс. грн и 180 тыс. грн соответственно.