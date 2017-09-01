На столичном Борщаговском фармацевтическом заводе провели обыски

На Борщаговском химико-фармацевтическом заводе прокуратура города провела обыски вчера - 31 августа. .

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Об этом говорится в официальном заявлении БХФЗ , обнародованном на сайте предприятия.

«В ПАО «Научно-производственном центре «Борщаговский химико-фармацевтический завод» (БХФЗ), который входит в ТОП-20 крупнейших фармацевтических производителей Украины, были проведены обыски прокуратурой. Киев», - говорится в заявлении.

Согласно обнародованной предприятием информации, сотрудники прокуратуры по решению суда получили доступ к документам по ценообразованию в течение 2016-2017 гг. Также сотрудниками прокуратуры через суд был получен доступ к первичных финансово-хозяйственных документов БХФЗ.

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«В течение года неизвестные лица неоднократно оказывали давление и запугивали акционеров БХФЗ, требуя продать акции завода. Также АМКУ предоставил сомнительное разрешение "Дарнице" на концентрацию 50-ти % акций БХФЗ», - говорится в заявлении БХФЗ.

На предприятии заявляют, что имеют основания сомневаться в истинной цели обысков, которые осуществили следственные органы.

Как сообщают на предприятии, целью обыска в суде названо обращение территориального медицинского объединения «Психиатрия» (Киев) на основании якобы завышенных отпускных цен на лекарственные средства, которые производит БХФЗ.

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«15.08.17 и 21.08.2017 БХФЗ предоставил в прокуратуру г. Киева исчерпывающие объяснения, справки и фотокопии документов, включая накладные и договорные документы, согласно запросам прокуратуры (более 500 листов приложений). Несмотря на это, следователь прокуратуры г. Киева обратился в суд с ходатайством о проведении обыска всех помещений БХФЗ», - говорится в заявлении.