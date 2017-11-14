ВР приняла изменения в закон о принудительном лечении

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об урегулировании законодательства в сфере применения меры пресечения к лицу, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении) (№1242).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 242 народных депутата из 333, зарегистрированных в сессионном зале.

Как пояснила председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, этот закон согласовывает между собой нормы уголовно-процессуального законодательства и законодательства по охране здоровья в части применения мер к лицу, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении.

Законопроект, по ее словам, позволяет, в частности, «передать заботу опекунам, близким родственникам и членам семьи с обязательным врачебным наблюдением».

Кроме того, говорится о возможности применения таких мер как помещение в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение человека.

Так, законом в Основах законодательства Украины о здравоохранении устанавливается, что каждый гражданин Украины имеет право на охрану здоровья, которое предусматривает, в частности, возможность проведения независимой медицинской экспертизы соответствующего типа в случае несогласия гражданина с заключением государственной медицинской экспертизы, применения к нему меры пресечения как к лицу, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении, принудительных мер медицинского характера, принудительного лечения, принудительной госпитализации и в других случаях, когда действиями работников здравоохранения нарушаются права гражданина Украины на охрану здоровья.

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Также устанавливается, что применение мер пресечения к лицу, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении, принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния, принудительного лечения к лицам, совершившим преступления и имеющим болезнь, которая представляет опасность для здоровья других лиц, ограничение прав других граждан в виде принудительного лечения, принудительной госпитализации или в связи с установлением карантина допускаются исключительно по основаниям и в порядке, предусмотренных законом.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.