Морские водоросли побеждают респираторные заболевания

Белок из морских водорослей потенциально может остановить развитие инфекций тяжелого острого респираторного синдрома или атипичной пневмонии, в соответствии с новым исследованием Университета Айовы /США/.

При проведении экспериментов биологи заметили, что мыши, получившие белок Griffithsin /GRFT/, имели 100-процентную выживаемость после инфицирования атипичной пневмонией. Несмотря на внимание к эпидемии вируса SARS в 2002 году, учёным удалось добиться мало успехов в поиске терапевтических вмешательств против угрозы опасной болезни. Теперь GRFT, лектиновый протеин, полученный из водорослей, открывает новые возможности для разработки эффективного лечения, уверены врачи. Они объясняют, что извлечение белка из водорослей обладает антивирусными свойствами, изменяя форму молекул сахара, которые покрывают вирус и позволяют вирусу вторгнуться в клетки организма, где они начинают воспроизводить себя. Блокирование этой способности водорослями позволяет полностью победить болезнь.

Противовирусная активность GRFT была проанализирована на лабораторных мышах спустя два, четыре и десять дней после инфицирования. Было обнаружено, что зверьки, которым не ввели белок из водорослей, испытали в 20 раз больше вирусных нападений, отёка лёгких и симптомов бронхита. В то же время грызуны в лечебной группе имели гораздо меньше повреждений лёгких, а вирус в их организме не мог воздействовать на клетки и самостоятельно возобновляться. В дальнейшем медики планируют выяснить, предоставляет ли водорослевый белок иммунитет от пневмонии.

ami-tass.ru