Нардепы призывают на этой неделе рассмотреть законопроект о сельской медицины

Лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов призывает на этой неделе рассмотреть реформу сельской медицины.

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Герасимов призывает на этой неделе рассмотреть реформу сельской медицины

Киев. 13 ноября. УНИАН. Лидер фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов призывает на этой неделе рассмотреть реформу сельской медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что сейчас должна реализовываться начатая президентом реформа сельской медицины.

«Мы просим эту реформу также рассмотреть во вторник», - сказал депутат.

Среди прочего, говоря о законопроекте о государственном бюджете Украины на следующий год, Герасимов обратился к правительству, чтобы было сохранено функционирование «дорожного эксперимента».

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что законопроект о сельской медицине еще не доработал юридический отдел, хотя решение комитета по нему уже есть.

«Поэтому, возможно, не завтра, а где-то в четверг, мы сможем перейти к рассмотрению сельской медицины», - подчеркнул спикер и добавил, что с рассмотрением законопроекта нет смысла затягивать.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).

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По словам президента Украины Порошенко, после принятия данного закона сельские врачи получат достойные условия жизни.

«Он открывает возможности для обеспечения доступной и качественной первичной медицинской помощи для сельских жителей. Учреждения здравоохранения и их отделения будут укомплектованы необходимым оборудованием и набором лекарств. Сельские врачи получат стимулирующую оплату труда и достойные условия для жизни. На помощь жителям села придет телемедицина, консультирование лучших специалистов», - отметил Порошенко.

Он добавил, что этот закон уже имеет финансовый ресурс: в госбюджете на 2017 год предусмотрено выделение 4 млрд грн на обновление сельской медицины.