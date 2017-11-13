Нардепы настаивают наконец-то назначить министра здравоохранения Украины

Председатель депутатской группы “Воля народа” Ярослав Москаленко призывает этой пленарной недели рассмотреть как неотложный вопрос о назначении министра здравоохранения.

Читайте такжеСупрун утверждает, что имеет диплом о высшем образовании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Москаленко напомнил о ряде нерешенных кадровых вопросов, среди которых и вакансия на должность главы Министерства здравоохранения.

"Чего мы можем ожидать от медицинской реформы, когда нет министра здравоохранения? Поэтому или вносите и.о. министра Ульяну Супрун, или вносите другого, или предлагайте несколько кандидатур - пусть решает парламент. Нам нужно определяться", - сказал депутат.

Так, Москаленко отметил, что его группа считает, что тянуть с этим вопросом нельзя. "Мы обязаны на этой сессионной неделе внести кандидатуру министра здравоохранения в качестве неотложного вопроса и рассмотреть его", - подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что "пробуксовывает" аграрная отрасль в связи с отсутствием некоторых руководителей в ней. Кроме того, "непонятная ситуация" и в Министерстве инфраструктуры.