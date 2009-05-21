В Украине изменены правила рекламирования лекарств и медуслуг

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины “О рекламе” (относительно приведения в соответствие с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 306 народных депутатов из 426, зарегистрированных в сессионном зале.

По закону, телепродажа должна содержать необходимую, доступную, достоверную аудиовизуальную информацию о товаре, который предлагается. Время вещания и доля телепродажи на протяжении астрономических суток и/или часа включается и является составной частью времени вещания, отведенного на рекламу и долю рекламы, определенную данным Законом, в фактическом объеме вещания на протяжении астрономических суток и/или часа телерадиоорганизациями любой формы собственности. Телепродажа не должна побуждать детей к покупке или аренде товаров;

Трансляция кино- и телефильмов, если их запланированная продолжительность превышает 45 минут, может перерываться рекламой или любым редакционным, авторским или информационным материалом (включая анонсы программ, передач) один раз в каждый полный 45-минутный период.

Последующие прерывания разрешаются, если запланированная продолжительность трансляции превышает не менее чем на 20 минут два или больше полные 45-минутные периоды.

Запрещается спонсорство теле- и радиопедач с использованием названий лекарственных средств, которые предоставляются и распространяются только по предписанию (рецептом) врача, и конкретных медицинских услуг, а именно: методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, применение которых нуждается в специальных знаниях и подготовке.