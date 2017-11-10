Рада сегодня рассмотрит проект постановления об отмене медицинской реформы (событие завершено)

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит проект постановления об отмене решения парламента от 19 октября о принятии в целом проекта закона «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (регистрационный номер 6327).

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сегодняшней повестке дня заседания парламента.

Отклонение такого проекта постановления откроет путь председателю Верховной Рады Андрею Парубию к подписанию этого закона.

Также сегодня планируется рассмотреть два законопроекта в первом чтении, касающихся высшего образования и защиты инвестиций.

Традиционно с 10.00 до 11.00 должен состояться Час вопросов к правительству.