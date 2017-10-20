Противники медицинской реформы в Раде зарегистрировали проект постановления о ее отмене

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 19 октября о принятии в целом проекта закона "О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств" (№6327-П).

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Текста зарегистрированного сегодня проекта постановления на сайте парламента пока не обнародован.

Его авторами являются народные депутаты от "Оппозиционного блока" Игорь Шурма, Михаил Папиев и внефракционный народный депутат Олег Мусий.

Как известно, председатель ВР не может подписать принятый закон до рассмотрения парламентом проекта постановления о его отмене.

Следующее заседание парламента состоится 7 ноября.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Верховная Рада приняла закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327).

Согласно закону, государство гарантирует предоставление гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с предоставлением: экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной медицинской помощи; медицинской реабилитации; медицинской помощи детям до 16 лет и медицинской помощи в связи с беременностью и родами. Оплата осуществляется за счет средств госбюджета согласно тарифам.

За счет госбюджета отдельно осуществляется финансовое обеспечение программ общественного здоровья, меры борьбы с эпидемиями, проведение медико-социальной экспертизы, деятельности, связанной с проведением судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз и других программ в области здравоохранения, которые обеспечивают выполнение общегосударственных функций, согласно перечню, утвержденному Кабинетом министров.

Также 19 октября парламент принял за основу изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации финансирования медицинской реформы, и принял в первом чтении президентский проект закона о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности (№7117).