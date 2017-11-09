Красный Крест отправил жителям оккупированных территорий Донбасса гуманитарную помощь
10:23, 09 ноября 2017Страна
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От Миссии МККК грузовики перевозили гигиенические и продуктовые наборы, офисные принадлежности общим весом 273 тонны.
Красный Крест отправил помощь жителям оккупированного Донбасса / REUTERS
Миссия Международного комитета Красного Креста отправила жителям временно оккупированных территорий Донбасса более 270 тонн гуманитарной помощи.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, вчера через КПВВ «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию проехали 14 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. В частности, от Миссии МККК грузовики перевозили гигиенические и продуктовые наборы, офисные принадлежности общим весом 273 тонны.
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