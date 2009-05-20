Киевлян завтра бесплатно обследуют на наличие онкопатологии

Завтра, 21 мая в Киевском институте дерматологии и косметологии будет организовано бесплатное обследование киевлян, которые имеют признаки злокачественного перерождения родинок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КМДА Ирену КИЛЬЧИЦКУЮ.

Акция организована Институтом дерматологии совместно со столичной мэрией. Состоится она при участии профессора Киевского Национального университета, члена Европейской ассоциации «Евромеланома» Ольги БОГОМОЛЕЦ.

В КМДА отмечают, что такое бесплатное обследование будет проводиться впервые в Украине и городе Киеве.

Профилактически осмотр будет проводиться в рамках Всеукраинского благотворительного марафона “Здоровье”.

В этом году Украина присоединилась ко Всемирному дню меланомы, в рамках которого специалисты разных стран напоминают гражданам о необходимости регулярно проверять свои родинки, помнить о признаках их перерождения и вредном действии солнечного облучения, они проводят бесплатные осмотры людей, которые обеспокоены изменениями в родинках и не имеют достаточно средств для оплаты консультации врача.

«Внедрение ежегодного Дня меланомы в Украине предоставит возможность каждому человеку бесплатно пройти консультацию у ведущих дерматологов любого города по поводу родинок, которые имеют признаки перерождения. Сегодня смертность в Украине от меланомы составляет 95%, в то время как в США этот показатель едва достигает 5%. Такая фатальная для Украины разница заключается не в отсутствии необходимого оборудования или финансирования, а лишь в неосведомленности населения и, как следствие, несвоевременном обращении к врачу», - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

21 мая в 2009 г. в помещении информационного агентства УНИАН в 14.30 по случаю ежегодного Дня меланомы в Украине запланирована пресс-конференция, в которой примут участие профессор Ольга БОГОМОЛЕЦ, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой дерматовенерологии и косметологии Донецкого Национального медицинского университета Татьяна ПРОЦЕНКО и главный врач Киевского кожно-венерологического диспансера Мариам КЛИМЕНКО.