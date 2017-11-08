В трех городах страны будут работать мобильные группы по противодействию домашнему насилию

С 2018 года мобильные группы по противодействию домашнему насилию "Полина" заработают в Киеве, Львове и Хмельницком.

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Как сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, об этом заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева заявила сегодня во время презентации результатов работы пилотных мобильных групп по противодействию домашнему насилию "Полина".

"Сегодня у нас есть все основания для масштабирования проекта еще на три локации - в Новокодацком районе города Днепр, Суворовском районе Одессы и Левобережном районе Мариуполя. В течение первого квартала 2018 года "Полина" заработает в Киеве, Львове и Харькове", - сказала Деева.

Отмечается, что пилотный проект с 12 июня 2017 года реализуется в Дарницком районе Киева, Малиновском районе Одессы и в городе Северодонецк Луганской области. За это время в территориальные подразделения полиции, где работает «Полина», поступило 1451 обращение по поводу совершения насилия в семье.

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"На эти вызовы осуществлены 1411 выездов мобильных групп, в 91 из которых принимали участие работники социальных служб. По результатам работы составлены 419 административных протоколов и вынесены 186 официальных предупреждений, проведены 363 профилактические беседы, приняты 480 заявлений от пострадавших, а также возбуждены 22 уголовных производства против обидчиков", - сообщает Департамент коммуникации.

Вместе с тем отмечается, что в целом за девять месяцев 2017 года за помощью в полицию обратились 83 тыс. 964 человека, пострадавших от домашнего насилия.