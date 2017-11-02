В мире три четверти детей в возрасте от 2 до 4 лет подвергаются насилию родителей - ЮНИСЕФ

Более половины годовалых младенцев в 30 странах мира подвергаются телесным наказаниям – каждый десятый получает оплеухи или пощечины, а в четверти всех случаев родители с силой трясут ребенка. Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Авторы доклада отмечают, что миллионы детей в разных странах мира подвергаются насилию. Они становятся жертвами насильников, террористов и контрабандистов. Многие дети страдают от физической и психологической жестокости своих близких, в том числе в собственном доме и в школе.

«Согласно статистическим данным, дети подвергаются насилию на всех этапах взросления, в самых разнообразных местах и зачастую именно со стороны людей, которые должны о них заботиться и защищать их», - заявила представитель ЮНИСЕФ Клаудиа Каппа.

Три четверти детей в возрасте от двух до четырех лет – около 300 млн. юных жителей планеты - подвергаются физическим наказаниям или психологической агрессии со стороны родителей. При этом во многих странах насилие в отношении детей считается допустимым, в том числе в силу укоренившихся традиций.

На сегодняшний день 732 миллиона детей в возрасте от 6 до 17 лет живут в странах, где нет законов, защищающих их от телесных наказаний в школе.