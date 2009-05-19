Изменен закон о социальной защите многодетных семей

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам социальной защиты многодетных семей.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовал 241 народный депутат из 439 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается введение дополнительных социальных гарантий многодетным семьям, в частности внеочередное предоставление из жилищного фонда социального назначения жилых помещений семьям и одиноким матерям и родителям, которые имеют пять и больше детей, а также в случае рождения одной женщиной одновременно трех и больше детей.

Многодетным семьям, в составе которых есть трое и больше несовершеннолетних детей, предоставляется 50-процентная скидка на плату за пользование жильем, 50-процентная скидка на плату за пользование коммунальными услугами и 50-процентная скидка на стоимость топлива для семей, которые проживают в домах, не имеющих центрального отопления.

Кроме того, законом многодетным семьям предоставляются безоплатное получение лекарств по рецептам врачей, безоплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта и т.д.