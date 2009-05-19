Для детей - бразильское мясо вместо украинского

Управление Службы безопасности Украины в Сумской области установило злоупотребления должностных лиц при закупке продуктов детского питания на 2,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, областное Управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения государственными средствами служебными лицами одного из местных обществ с ограниченной ответственностью и должностными лицами Управления образования и науки Сумского городского совета.

В ходе проверок было установлено, что должностные лица путем внесения заведомо неправдивых сведений в протоколы заседания тендерного комитета безосновательно завысили цены в соглашении о закупке продуктов питания для дошкольных и учебных заведений и незаконно присвоили бюджетные средства.

Дело возбуждено по ч. 5 ст.1 91 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

В ходе последующего изучения материалов сотрудниками СБУ также установлены другие нарушения. Выяснилось, что поставку мясопродуктов для дошкольных и учебных заведений (под видом продукции отечественного производства поставлялись мясопродукты бразильского происхождения) осуществляла частная структура, которая не имела условий для хранения мяса.