В Украине пытались зарегистрировать непроверенный медпрепарат для наркоза

Служба безопасности Украины пресекла противоправную государственную регистрацию непроверенного медицинского препарата.

Читайте такжеАМКУ рассмотрит жалобы компании "Лекарства Украины" на незаконные закупки медикаментов

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что фирма-импортер лоббировала регистрацию в Украине препарата для наркоза без необходимого пакета документов и исследований.

«Оперативники спецслужбы совместно с прокуратурой задокументировали, что эксперт ГП «Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины» сознательно рекомендовала препарат к регистрации, проигнорировав заключения экспертных комиссий центра», - говорится в сообщении.

По материалам СБУ готовится отмена регистрации непроверенных лекарств, которые не успели поступить в отечественные медицинские и аптечные учреждения. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 321-2 Уголовного кодекса Украины, эксперту сообщено о подозрении в совершении преступления.

В ведомстве также сообщили, что проводятся следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех должностных лиц и коммерсантов, причастных к организации противоправной регистрации медпрепарата.