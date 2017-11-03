Живущие на востоке страны украинцы оказались в группе риска по психическим расстройствам - исследование

Психические болезни занимают второе место среди причин инвалидности в Украине.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом свидетельствуют исследования в области психического здоровья, проведенные экспертами Всемирного банка.

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Международные эксперты исследовали проблематику психического здоровья в Украине и доступа к лечению самых распространенных психических расстройств на примере Львовской, Полтавской и Запорожской областей.

Согласно данным исследования, проблемы с психическим здоровьем занимают второе место среди причин инвалидности в Украине.

Исследование показало, что проблемы с психическим здоровьем в Украине тесно связаны с бедностью, безработицей и ощущением опасности, что усиливаются в связи с последствиями военного конфликта на востоке страны. Так, в зоне риска психических расстройств украинцы пожилого возраста, с низким уровнем образованности и живущие на востоке Украины. Среди лиц старшего возраста депрессия чаще всего появляется у людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Всемирный банк представил результаты оценки «Психическое здоровье на переходном этапе: Результаты оценки и рекомендации для интеграции охраны психического здоровья в систему первичной медико-санитарной помощи и общественные платформы предоставления услуг», которое проводилось совместно Международным медицинским корпусом, Всемирным банком и Швейцарским бюро сотрудничества. Исследование фокусировалось на самых распространенных психических расстройствах: депрессия, тревожные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство и расстройства, связанные с употреблением алкоголя.