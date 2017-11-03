В Украине 40% мужчин и 22% женщин трудоспособного возраста умирают из-за алкоголя

40% смертей мужчин и 22% женщин трудоспособного возраста (от 20 до 64 лет) является следствием употребления алкоголя.

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Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, об этом свидетельствуют исследования в области психического здоровья, проведенные экспертами Всемирного банка.

Международные эксперты исследовали проблематику психического здоровья в Украине и доступ к лечению самых распространенных психических расстройств на примере Львовской, Полтавской и Запорожской областей.

В Украине очень остро стоит проблема расстройств, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Специалисты подсчитали, что 40% смертей мужчин трудоспособного возраста и 22% женщин в возрасте от 20 до 64 лет являются следствием употребления алкоголя.

Чаще всего причиной смерти, связанной с психическими расстройствами и употреблением алкоголя, является суицид. Украина сегодня входит в десятку стран с самыми высокими показателями суицида.

Следует подчеркнуть, что психические расстройства имеют большое влияние и на физическое здоровье людей. Так, тяжелая депрессия вызывает ишемическую болезнь сердца, посттравматическое стрессовое расстройство повышает уровень смертности от ишемической болезни, опухолей, умышленных и случайных травм. Употребление алкоголя часто является причиной туберкулеза, респираторных инфекций, множественного рака, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней системы кровообращения, цирроза печени, панкреатита, эпилепсии, сахарного диабета, травм и межличностного насилия.

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По оценкам Международного медицинского корпуса, около 75% украинцев сейчас не имеют доступа к квалифицированной помощи в сфере психического здоровья. В Украине большое количество психиатров, но не хватает психологов, психотерапевтов и социальных работников. Государственные университеты не всегда могут обеспечить надлежащую качественную подготовку кадров, а частные заведения предлагают дорогостоящее обучение психотерапевтов, которое иногда не руководствуется научно обоснованными подходами к лечению. При отсутствии системы лицензирования и сертификации специалистов и учебных центров, специалисты и пациенты вынуждены делать свой выбор вслепую.

Граждане часто сталкиваются с психологическими барьерами: стыд, недостаток доверия к системе, недостаточное количество информации и осведомленности, высокая стоимость лечения, страх перед возможностью распространения информации о своей проблеме, негативный опыт предыдущей помощи, географическая удаленность.

Эксперты отмечают, что сейчас психические заболевания - одна из самых больших невидимых проблем в мире. К 2030 году депрессия станет третьей наиболее распространенной болезнью в странах с низким доходом и второй - со средним. Но каждый доллар, инвестированный в лечение общих психических расстройств в Украине, принесет 2 доллара в восстановление человеческой производительности, т.е. это инвестирование в экономику страны.

Всемирный банк представил результаты оценки «Психическое здоровье на переходном этапе: Результаты оценки и рекомендации для интеграции охраны психического здоровья в систему первичной медико-санитарной помощи и общественные платформы предоставления услуг», которое проводилось совместно Международным медицинским корпусом, Всемирным банком и Швейцарским бюро сотрудничества. Исследование фокусировалось на самых распространенных психических расстройствах: депрессия, тревожные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство и расстройства, связанные с употреблением алкоголя.