Мозг работает лучше, когда мы мечтаем

Наш мозг работает гораздо активнее, когда мы мечтаем, полагают учёные Университета Британской Колумбии /Канада/. Когда мы грезим о чём-то деятельность мозга усиливается в целом ряде областей, особенно в зоне, связанной с решением сложных проблем. Хотя многие ассоциируют мечтательность с невнимательностью и ленью, однако неврологи доказали, что на деле всё как раз иначе: мечты помогают мозгу лучше функционировать и решать поставленные задачи быстрее, чем когда мы просто сосредоточены на той или иной проблеме.

Участники эксперимента прошли сканирование головного мозга при помощи томографии во время выполнения простых задач: добровольцам было предписано нажимать на кнопки при появлении номеров на экране монитора. Специалисты обнаружили, что мечтательность является одним из важных бессознательных состояний мозга, когда мы отвлекаем наше внимание от непосредственных задач до более глубоких проблем. Мечты могут занимать треть всего времени бодрствования нашей жизни, говорят эксперты, и способствовать познавательному совершенствованию.

До нынешнего открытия было известно, что мечты это результат простой психической деятельности мозга, которые активируют медиальную префронтальную кору, заднюю поясную кору и височно-теменную область. Однако теперь медики считают, что мечты связаны с высоким уровнем сложных проблем в мозге и "включают" также тыльную переднюю поясную кору и боковую префронтальную кору. Врачей удивляет тот факт, что у мечтателей две мозговые сети работаю параллельно: возможно, при этом мы не сможем сосредоточиться на чтении книги или слушании лекции, но «витая в грезах» наш мозг усиленно работает в поиске лучших решений важных жизненных вопросов.

ami-tass.ru