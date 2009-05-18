Ривненщина: в госсобственность вернули крупнейший санаторий

Крупнейший санаторий Ривненской области «Красная калина», который находится в селе Жобрин Ривненского района, согласно решению хозяйственного суда области, возвращен в госсобственность.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель прокурора области Валерий ПАТРИКЕЙ, суд удовлетворил иск прокуратуры области к арендному предприятию «Санаторий «Красная калина» о признании права собственности за государством в лице регионального отделения фонда Государственного имущества Украины на объекты недвижимости, общая стоимость которых достигает свыше 30 миллионов гривен.

Обратиться в суд с исковым заявлением прокуратуру вынудили те обстоятельства, что Ривненское областное бюро технической инвентаризации отказало в регистрации права государственной собственности на недвижимое имущество санатория «Красная Калина» из-за отсутствия подтверждающих его правоучредительных документов. Однако было доказано, что основные фонды санатория в 1992 году были приобретены государственно-кооперативным объединениям «Ривнеколхозздравница» за счет государственных бюджетных средств. А это подтверждает принадлежность этого имущества к государственной форме собственности.

Таким образом, поставлена точка в многолетних конфликтах и судебных тяжбах относительно отчуждения имущества санатория в интересах определенных частных структур и право собственности на объекты недвижимости санатория признано за государством.

По сообщению прокуратуры области, в настоящее время также размежевано имущество целостного имущественного комплекса санатория на государственную долю и на имущество, приобретенное организацией арендаторов за время действия договора аренды.