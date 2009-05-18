В Нью-Йорке от гриппа А/H1N1 умер завуч школы

В Нью-Йорке зарегистрирован первый смертельный исход, связанный с вирусом нового гриппа А/H1N1.

Вечером в воскресенье, 17 мая, в больнице скончался завуч одной из школ, расположенных в городском районе Квинс, сообщает NEWSru.

Известно, что у нескольких других людей, включая ребенка, скончавшихся в США от гриппа, вызванного вирусом А/H1N1, также были серьезные хронические болезни.

Из-за нового витка гриппа, вызванного вирусом А/H1N1, в Нью-Йорке закрыто уже 11 школ. Из них десять расположены в городском районе Квинс и одна - в Бруклине. Как сообщили представители властей мегаполиса, учебные заведения будут закрыты по меньшей мере в течение недели.

Кроме того, первый случай заражения вирусом гриппа А/H1N1 зафиксирован в одной из нью-йоркских тюрем.

Всего в США, согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые базируются в Атланте (штат Джорджия), зафиксировано более 4,7 тысячи случаев заболевания гриппом A/H1N1 в 46 штатах и столичном округе Колумбия. По словам врачей, в основном болезнь протекает в умеренной форме. Пока в США зарегистрировано шесть случаев гибели от нее людей.

Всего в мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировано 8 тыс. 480 случаев заболевания гриппом A/H1N1 в 45 странах.