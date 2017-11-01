Врачей с крымскими документами не допустят к аттестации на материковой Украине

Крымские медики, которые намерены получить подтверждение медицинской категории на материковой Украине, не могут использовать справки о курсах повышения квалификации, выданные на территории аннексированной Россией Автономной Республики Крым, пишет 112.ua. со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

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"Согласно действующему законодательству, приказам МОН и письмам СБУ, любые документы и справки, выданные незаконными органами, а также органами образования, действующими на временно оккупированных территориях, не признаются действительными", – сказано в сообщении.

Поэтому, согласно ответу Минздрава Украины, необходимые для подтверждения медицинской категории документы, в частности, справки о курсах повышения квалификации, "выданные на временно оккупированных территориях", не могут быть основанием для проведения аттестации и выдачи документов украинского образца.