Крымчан заставляют покупать лекарства в аптеках целыми упаковками

В частности, люди недовольны тем, что теперь им приходится покупать дорогие препараты целыми упаковками, а не как раньше, определенным количеством блистеров, пишет Крым.Реалии.

Об этом "заместитель председателя Совета министров" Крыма Лариса Опанасюк рассказала на заседании крымского правительства 11 марта.

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"Уже в течение нескольких месяцев люди обращаются. Я понимаю, что в соответствии с российским законодательством правильно поступают в аптеках, но в нашей ситуации, учитывая высокие цены на лекарства, нужно продумать какой-то формат, чтобы дать возможность людям покупать препараты не полностью упаковками, а отдельно блистерами", - сказала Опанасюк.

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Самопровозглашенный "премьер-министр" Крыма Сергей Аксенов поручил "Минзздраву Крыма" подумать над решением этой проблемы.

Как сообщалось ранее, в конце февраля на полуострове наблюдался дефицит медпрепаратов. Люди жаловались на отсутствие противовирусных препаратов и спирта, а также некоторых видов седативных препаратов.